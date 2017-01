V Rakovcu včeraj umrl 33-letni državljan BiH

Včeraj popoldne je do hude delovne nesreče prišlo v Rakovcu pri Vitanju, na območju Policijske postaje Slovenske Konjice. V nesreči je umrl 33-letni moški, državljan Bosne in Hercegovine, ki je žagal vejevje ob daljnovodu.

Do nesreče je prišlo okoli poldneva ob daljnovodu Rakovec – Hudinja. Pri odstranjevanju drevja in vej je 33-letnik, delovodja podjetja iz Spodnje Rečice, ki je pogodbeno opravljalo dela za Elektro Maribor, splezal na drevo in z ročno žago obrezoval veje v višini žic daljnovoda. Ob tem je prišlo do stika in električnega udara. Delavec je padel z višine okoli osmih metrov na gozdnata tla strmega pobočja. Zaradi udara elektrike in padca z višine je utrpel tako hude telesne poškodbe, da je kljub takojšnjemu oživljanju prisotnih, tudi članov PGD Vitanje, na kraju umrl.