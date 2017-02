V prevrnjenem tovornjaku na Videžu ponoči poginilo 5 govedi

Danes ponoči, okoli ene ure, je na cesti Slovenska Bistrica–Poljčane pri naselju Videž tovorno vozilo za prevoz živih živali zdrsnilo s cestišča in zapeljalo v obcestni jarek. Na pomoč so prihiteli gasilci PGD Slovenska Bistrica. Rešili so ukleščenega šoferja, ki se v nesreči ni poškodoval. Žal pa je poginilo 5 govedi.

»Zavarovali smo kraj nesreče in rešili ukleščenega šoferja. Na tovornjaku je bilo deset govedi in še tri na prikolici. Reševanje živali je bilo oteženo, saj nismo mogli do njih. Poklicali smo veterinarje in higienike in skupaj smo speljali postopek reševanja z avtodvigali,« je pojasnil predsednik PGD Sl. Bistrica Miran Juhart. Štiri živali so v nesreči poginile, saj so bile v tovornjaku privezane in so ena drugo pohodile. Peto žival so zaradi hudih poškodb morali usmrtiti.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali delavcem VURS pri pretovoru preživelih živali na nadomestno vozilo in nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter jih počistili s cestišča. Za poginule živali so poskrbeli delavci VHS.

V zahtevni akciji reševanja živali je sodelovalo 15 gasilcev. Zaradi nesreče je bila cesta do 6.30 zaprta za ves promet.

Po neuradnih podatkih je bilo tovorno vozilo namenjeno z območja Brežic v tovarno mesnih izdelkov v Maribor. Kaj je bil vzrok nesreče še ni znano.