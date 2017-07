V Oplotnici našli topovsko granato

Danes zjutraj (nedelja) ob 8.51 so v gozdu Partovec pri Oplotnici, našli topovsko granato iz obdobja II. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Vzhodnoštajerske regije sta nevarno najdbo odstranila in prepeljala na varno do uničenja.

Že v prihajajočem tednu bomo v lokalnem časopisu Novice poročali tudi o bombah, ki so jih zavezniška letala odvrgla v Konjiško goro.

Tovrstnih najdb po Sloveniji ni malo. Podatki Uprave za zaščito in reševanje pravijo, da so v preteklih dvanajstih letih so izvedli 4842 intervencij ter odstranili in ustrezno uničili nekaj več kot 106.000 kilogramov neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Lani je bilo na območju Celja in okolice 26 intervencij, najdenih je bilo 48 kosov v skupni teži 180 kilogramov. Na območju Maribora je bilo intervencij 15, prav toliko kosov orožja so našli, v skupni teži 136 kilogramov.

Če najdemo neeksplodirano ubojno sredstvo ali podoben sumljiv predmet, je predvsem pomembno, da se predmeta ne dotikamo, ga ne prestavljamo ali razstavljamo, svetuje uprava za zaščito in reševanje. Kraj, kjer je nevarni predmet, zapustimo po isti poti, po kateri smo do njega prišli, in pokličemo telefonsko številko 112 oz. 113. Vsa neeksplodirana ubojna sredstva, tudi če so stara več kot 50 ali 100 let, so namreč nevarna.