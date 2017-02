V Obsotelju in na Kozjanskem o varnosti pred poplavami

V zadnjih letih se soočamo z vse več poplavami. Ker je v takšnih situacijah pomembna dobra ozaveščenost in pripravljenost, v okviru projekta Frisco prebivalce seznanjajo z ukrepi v takšnih primerih. Do konca marca v porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure pripravljajo več strokovnih srečanj. Strokovnjaki osnovnošolce in občane seznanjajo kako ravnati v primeru poplave in kako lahko tudi sami pripomorejo k večji poplavni varnosti. Projekt so prejšnji teden predstavili v osnovnošolcem v Podčetrtku in občanom v Rogaški Slatini.

Projekt so predstavili Jože Papež, vodarski strokovnjak podjetja Hidrotehnik, Janez Polajnar iz ARSO in opozorila Mojca Zupan iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot je poudaril vodarski strokovnjak občani sami večkrat pripomoremo k večji poplavni škodi. Kot poglavitne vzroke je naštel nedovoljeno odlaganje različnih materialov v strugo in na bregove strug, nedovoljeno poseganje v pretočne profile voda ter neustrezne premostitve in prepuste.

O zaščiti pred poplavami s šolarji

O nevarnosti poplav in pomenu samozaščite ter vzajemnimi ukrepi v primeru poplav so se seznanili tudi učenci OŠ Podčetrtek. Poleg ostalih ukrepov namreč s svojo pripravljenostjo in pravilnim ukrepanjem k zmanjšanju škode ob poplavah veliko prispeva tudi vsakdo izmed nas. 40 učencev 7. in 9. razreda je sodelovalo na delavnici, skozi katero so spoznali moč različnih vrst poplav in nekaj ključnih samozaščitnih ukrepov. Ob maketah, ki so ponazarjale delovanje zadrževalnika visokih voda, vodozadrževalno in varovalno funkcijo gozda ter plazenje tal, ki pogosto spremlja poplave, so si vodarski strokovnjaki prizadevali povečati njihovo razumevanje poplav, zaradi česar se lahko bolje zavedajo tudi tega, kako pomembno je poznavanje samozaščitnih ukrepov.