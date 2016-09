V mreži potapljačev gasilcev tudi člana PGD Zreče + FOTO

1 od 6

Zreški gasilci so se pridružili mreži potapljačev gasilcev v Dravinjski dolini, ki jih je zadnja leta brezplačno usposabljal Plavalni klub Slovenske Konjice. “Konjiško mestno kopališče je celoten avgust gostilo pripadnike PGD Zreče, ki se udeležujejo intenzivnega potapljaškega tečaja po programu C.M.A.S., ki velja za najstarejšo potapljaško zvezo na svetu. Na tečaj za kategorijo P1 (potapljač-plongeur z eno zvezdo) so se prijavili štirje člani PGD Zreče in po uvodnem testiranju sta ostala na tečaju dva,” je povedal predsednik konjiškega plavalnega kluba Branko Ravnak. Ta je tudi poudaril, da tečaj ne spada med sodobne vikend tečaje, ki jih dandanes opravlja večina potapljaških šol, in to vse pogosteje tudi za potapljaške tečaje v neprimernih okoljih, temveč spada v klasičen potapljaški tečaj, kjer se tečajniki učijo fizike in fiziologije potapljanja in rokovanja s potapljaško opremo v vseh pogojih.

