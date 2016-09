V Makolah pripravljeni na jutrišnji veličastni sprejem šampiona

»Dobrodošli v občini Makole – v deželi šampiona Tima Gajserja« – pozdravi velik pano ob cesti pred Makolami. »Tim je prvo ime Makol.« »Piše se zgodovina.«

To je le nekaj zapisov, ki se te dni pojavljajo ob imenu Tima Gajserja in napovedujejo, da se jutri, 15. septembra, na dvorcu Štatenberg pri Makolah, kjer bo sprejem zanj, obeta res veličasten dogodek. Na stotine, morda celo več tisoč njegovih fenov, ljubiteljev motokrosa in navijačev pričakujejo. Za občino Makole in za vso Slovenijo bo to zgodovinski dogodek.

Tim, njegov oče in trener Bogomir Gajser, pa župan Makol in predsednik AMZS bodo najprej spregovorili novinarjem. Kasneje, od 16ih dalje pa se začenja na Štatenbergu dogajanje za vse obiskovalce. Za veliko zabavo bo poskrbelo kar sedem ansamblov. Na odru se bodo vrstili: ansambel Udar, Vili Resnik, Soudfly band, ansambel Klapovuhi, otet Planika bo zapel himno, svetovni prvak v harmoniki Robi Goter in ansambel Mladika. Seveda bo poskrbljeno tudi za jedačo in pijačo.

Vrhunec jutrišnjega dogodka pa bo napočil okoli 18ih, ko bo Tim nagovoril zbrane navijače.