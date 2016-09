V konjiških Škalcah tradicionalno naznanili trgatev

V Slovenskih Konjicah v vinorodnih Škalcah na ploščadi pred Gostilno Grič danes poteka tradicionalna naznanitev trgatve. Veliko trgačev se je med vinograde odpravilo peš, nekateri so se odpeljali tudi s kočijo. V družbi vinske kraljice Slovenije 2016, Sare Stadler in vinogradnikov Dravinjske doline so premierno, po starih običajih, že obrali nekaj grozdja. Za veselo vzdušje so in bodo skrbeli ansambel Veseli Svatje, člani konjiške Godbe na pihala, skupina Kvariton ter Pohorski klatež.

