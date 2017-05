V Konjicah razstava Marjana Skumavca »Iz konjiške delavnice«

V Slovenskih Konjicah so sinoči odprli razstavo pokojnega akademskega slikarja Marjana Skumavca »Iz konjiške delavnice«. Ob 70-letnici slikarjevega rojstva bodo do sredine junija v Domu kulture na ogled slike, nastale v času, ko je zahajal na Konjiško.

V Slovenskih Konjicah je slikar deloma živel in ustvarjal dobrih deset let. Tukaj je dokončal nekatere zelo pomembne slike in odprl tudi nekatere nove strani svojega likovnega ustvarjanja. Med drugim je pomagal tudi ustanoviti likovno kolonijo na Resniku, ki danes nosi ime po njem – Skumavčevi likovni dnevi. Zagotovo je bilo to eno srečnejših obdobij njegovega življenja, kar se pozna tudi v ustvarjanju.

Osrednji del razstave, ki so jo odprli sinoči, predstavlja figuralno slikarstvo in risbe trt iz vinogradov konjiških Škalc. Slednje so na ogled prvič.

Ob odprtju zanimive razstave so pripravili tudi zanimiv kulturni program, z glasbo, ki jo je slikar imel najraje – nemškimi šlagerji v izvedbi saksofonista Jakoba Felzerja. Na dogodku so spregovorili konjiški in zreški župan Miran Gorinšek in mag. Boris Podvršnik ter likovni kritik in publicist Milan Pirker.

V sredo, 10. maja, pa bodo ob 70-letnici rojstva akademskega slikarja Marjana Skumavca odprli še eno razstavo – v ljubljanski Mestni hiši bodo na ogled njegove slike z motivi Istre.

1 od 30