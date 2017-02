V Konjicah nova turistična agencija Cantus

Popoldne je v Slovenskih Konjicah, v sodelovanju z avtobusnim prevozništvom Anita Lipičnik, vrata odprla nova turistična agencija Cantus. »Agencija sicer deluje že tri leta, vendar nismo imeli poslovalnice, to smo morali nadgraditi,« je povedala lastnica Amanda Lipičnik. Vse stalne in tudi nove stranke z dobro voljo pričakujejo v konjiškem PTC-ju, kjer bodo vsakemu, ki si bo zaželel vsaj malo oddiha, prijazno svetovali in rezervirali sproščujoč izlet ali nepozabno potovanje.

Več o otvoritvi pa naslednji teden v lokalnem časopisu Novice.