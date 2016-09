V Konjicah nova prodajalna Vitapur

Novo prodajalno Vitapur so danes odprli v Slovenskih Konjicah, na Tovarniški cesti, kjer je že bila Vitapurjeva prodajalna. V novih prodajnih prostorih, največjih v Sloveniji, so ob odprtju za kupce pripravili več ugodnosti. Ob tem so v podjetju Ad Vita poskrbeli tudi za dobrodelno gesto, saj so malčkom iz Vrtca Slovenske Konjice podarili njihove izdelke – odejice, knjige in kocke. Takšne donacije so v podjetju že tradicionalne, saj ob vsakem odprtju nove prodajalne obdarijo lokalne vrtce.

Podjetje ima sicer že 11 prodajaln po vsej Sloveniji in preko 100 zaposlenih. Razširili so se tudi v tujino, širitve njihove prodajne mreže pa načrtujejo tudi v prihodnje.

