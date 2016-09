V Dravinji do 70 centimetrov debela plast pene! + FOTO

V zadnjem času so znova pogostejša opozorila o onesnaženosti Dravinje. Tokrat so močno onesnaženo reko zjutraj opazili v Novi vasi pri Slovenskih Konjicah. Voda se je močno penila, sloj pene pa je bil debel tudi do 70 centimetrov. Na kraj so odšli gasilci PGD Slovenske Konjice, ki so ugotovili, da gre za identično zadevo kot že v prejšnjih tovrstnih dogodkih. Vira onesnaženja tudi tokrat niso našli. O onesnaženju so obvestili pristojne službe in Ribiško družino Slovenska Bistrica.

Foto: arhiv PGD Slovenske Konjice