Tudi na Osnovni šoli Dramlje zadnja leta s pomočjo dobrodelnih dogodkov nabavijo novo šolsko opremo. Lani so prvič organizirali dobrodelni koncert in tako kupili podlage za šolsko telovadnico. Prejšnji teden pa so na dobrodelnem koncertu zbirali prostovoljne prispevke za novi električni klavir. Kot je za Celjana povedala ravnateljica šole Mirjana Aužner, so zbrali dovolj za nakup klavirja, pa še nekaj denarja bo ostalo za naslednjo naložbo.

Foto: OŠ Dramlje