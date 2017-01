V Domu starejših Šentjur so končali še eno obsežno in pomembno naložbo. Slovesno so nove prostore v družbi številnih gostov namenu predali dopoldne, ko so pripravili tudi druženje s stanovalci in svojci.

Obnovili so vhod, recepcijo, kavarno, domsko jedilnico in pridobili nekaj novih prostorov. Tudi za dva nova koncepta dela. O novostih in smelih načrtih bodo podrobneje poročali v sredinem Celjanu, spodaj pa nekaj fotografij z današnje slovesnosti.

