V Domu starejših Šentjur čakajo na gradbeno dovoljenje za prizidek

V Domu starejših Šentjur so pred dnevi odprli obnovljene prostore. Dobrih 200 tisočakov so odšteli za obnovo dela skupnih prostorov v pritličju stavbe. Dom sicer obnavljajo že zadnjih nekaj let, za naslednje gradbene posege pa bi potrebovali več prostora, pišejo v današnjem Celjanu. Direktorica mag. Vesna Vodišek Razboršek je med drugim povedala, da so konec lanskega leta vložili dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, kdaj se bodo lahko lotili te velike naložbe, pa je odvisno od virov financiranja.

Daljši prispevek o novih pridobitvah in načrtih za naprej lahko preberete v novem Celjanu.

1 od 6