V Cinkarni razvijajo nove izdelke

V Cinkarni Celje razvijajo nov produkt – predpatinirane pločevine. Titancinkova pločevina je namreč priljubljen material v gradbeništvu, saj jo odlikuje naravna odpornost prodi koroziji, na površini se ustvari naravna siva patina. Proces patiniranja v naravi lahko poteka tudi do dve leti in v zelo različnih vremenskih pogojih, končni estestki učinek pa ni vedno tak, kot bi si ga želeli. Njihovi strokovnjaki so začeli s postopkom v procesu izdelave pločevine, kar pomeni, da bo imela ta tudi po več letih enak videz.