V četrtek v Rogaški Slatini o neprecenljivi naravni kapljici

Na svetu je veliko naravnih mineralnih vod z ugodnimi učinki na zdravje, vendar je Donat Mg po svoji sestavi edinstvena naravna mineralna voda, ki jo lahko pijemo vse življenje.

Liter Donata Mg vsebuje kar 1040 miligramov magnezija. Zaradi magnezija in drugih rudninskih snovi ima ta mineralna voda zdravilno moč, ki lajša ali preprečuje številne bolezni in varuje naše zdravje. Zdravnica mag. Irena Bajc, specialistka družinske medicine, pitje Donata Mg priporoča pri boleznih žolčnika in jeter, obolenjih želodca, dvanajsternika, pri povečani želodčni kislini in pri čezmerni telesni teži. »Svetujemo ga tudi bolnikom s sladkorno boleznijo in tudi tistim, ki imajo težave s povišano sečno kislino in holesterolom, saj vse te vrednosti znižuje. Svetujemo ga tudi ob pojavu stresa in glavobolu, kot tudi tistim, ki imajo povečano potrebo po magneziju, to so nosečnice in športniki,« še poudari zdravnica.

Pitje na izviru – svojevrstno doživetje

Pitna kura Donata Mg je pri nas že stoletja star ritual, gotovo pa je svojevrstno doživetje pitje te mineralne vode na njenem izviru, v znameniti stekleni pivnici mineralnih vod v Rogaški Slatini. Bi radi izvedeli še več o neprecenljivi kapljici Donata Mg? V četrtek, 16. februarja, bo v pivnici mineralnih vod strokovna delavnica z zdravnico mag. Ireno Bajc, specialistko družinske medicine. Strokovna sodelavka Medical centra Rogaška bo ob 19. uri predstavila blagodejne učinke te, več kot 8.000 let stare, naravne mineralne vode in podala napotke za pravilno pitje. Tako lahko jutrišnji (četrtkov) večerni sprehod po čudovitem zdraviliškem jedru Rogaške Slatine izkoristimo še za naše zdravje koristno delavnico in kozarec Donata Mg iz njegovega izvira.