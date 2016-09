V Celju ta teden prvi mednarodni poslovni forum

V Celju bo ta teden – v sklopu mednarodnega sejma obrti in podjetnosti – prvi mednarodni poslovni forum. Namen foruma je povečati aktivnosti v smislu boljšega pozicioniranja celjskega gospodarstva v Sloveniji in Evropi.

Pooblaščenec celjskega župana Miloš Rovšnik je povedal, da je treba začeti z aktivnostmi, ki bi omogočile gospodarski razvoj in s tem tudi povečanje števila delovnih mest. Te aktivnosti naj bi pospešile tudi razvoj turizma, saj ima Celje zagotovo izjemen potencial na tem področju.