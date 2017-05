Do nedelje bodo v Celju štirje strokovni avto-moto-logistični sejmi, med katerimi dva praznujeta okrogla jubileja. Na 20. sejmu Avto in vzdrževanje, 10. sejmu Gospodarska vozila, 12. sejmu Moto boom in na novo zasnovanem sejmu učinkovitih logističnih rešitev Logistika si bo mogoče ogledati ponudbo približno 400 najboljših svetovnih blagovnih znamk na tem področju.

Pester bo tudi spremljevalni program. Na posebej za to prilagojenem poligonu se bodo predstavili motokrosisti in enduro kros vozniki. Na poligonu bo tudi več adrenalinskih pasti.