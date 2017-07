Električni drog na sredi avtoceste ali stara stoenka, ki ne opravlja več funkcije avtomobila, ampak skladišča. To ni izmišljotina, temveč utrinki resničnega življenja, ki jih je v fotografski objektiv ujel fotograf Jaka Babnik. Fotografije so na ogled na razstavi v celjskem Likovnem salonu in so že pritegnile ogromno pozornosti. V novi seriji Babnik beleži očitne paradokse v zunanji podobi kulturne krajine, kjer živi in dela.