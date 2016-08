V Celju letos 500 prvošolčkov

Novo šolsko leto je tik pred vrati. Starši in njihovi otroci v celjskih knjigarnah, papirnicah in ostalih specializiranih trgovinah mrzlično nakupujejo še zadnje šolske potrebščine. Šolski prag bo po naših podatkih, ki smo jih pridobili direktno od osnovnih šol (na Mestni občini Celje še vedno nimajo podatka, naj pa bi ga imeli do napovedane novinarske konference), prestopilo 3.828 učencev, od tega bo 487 prvošolcev.

Polna šolska torba z vsemi delovnimi zvezki in ostalimi potrebščinami, ki jih otroci potrebujejo za nemoteno šolsko delo, stane v povprečju od 100 do 150 evrov, včasih lahko tudi več.

Šola Prvošolčki v letu 2016/17 Vseh učencev na šoli OŠ Lava 51 428 I. OŠ 67 404 II. OŠ 64 491 III. OŠ 49 421 IV. OŠ 37 406 OŠ Ljubečna 59 440 OŠ Frana Roša 55 391 OŠ Hudinja 57 480 OŠ Frana Kranjca 48 367

