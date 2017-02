Do konca leta naj bi Celje dobilo kar dva nova športna objekta – telovadnico pri I. gimnaziji in telovadnico pri I. osnovni šoli. Gradnji potekata po načrtih in pričakovanjih. Nova telovadnica pri I. OŠ bo ustrezala vsem pogojem za vadbo odbojke, košarke, rokometa in igranju ligaških tekem. Zanjo bodo odšteli nekaj manj kot tri milijone evrov.