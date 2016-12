V Celju decembra že 20 krat presegli mejno vrednost delcev PM10

Najbolj onesnažen zrak dihajo Celjani. Od januarja do novembra so zabeležili 28 preseganj dnevnih mejnih vrednosti, samo ta mesec že 20. Prav zato pristojni opozarjajo in ne priporočajo aktivnosti na prostem. Vrtcem in šolam svetujejo, da v času večje onesnaženosti omejijo zunanje gibanje otrok in učencev, prostore pa naj prezračijo v času, ko bo pričakovana onesnaženost zunanjega zraka najmanjša. Sicer pa priporočajo tudi, da prebivalci zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo trda goriva,