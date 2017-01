Tudi v Žalcu in Gorici pri Slivnici ‘za boljši jutri’

Celjska območna enota Zavarovalnice Triglav je tudi letos del denarja, ki bi ga sicer namenila nakupu poslovnih daril, podarila za dober namen. V sklopu novoletne preventivne akcije Za boljši jutri so denar podarili občinama Žalec in Šentjur. Z njim bodo kupili tri prikazovalnike hitrosti, s katerimi želijo umiriti promet na šolskih poteh ter tako povečati varnost otrok in ostalih prometnih udeležencev.

Premična prikazovalnika hitrosti v bodo namestili v naseljih Podvin pri Žalcu in ob Cesti na Žago v Šempetru, kjer skupno prebiva približno 2.500 ljudi. Občina Šentjur pa bo prikazovalnik namestila v Gorici pri Slivnici, kjer skupno živi približno 1.900 prebivalcev.

Novoletna preventivna akcija Za boljši jutri poteka že tretje leto zapored. V zadnjih dveh letih so denar namenili za pomoč gasilcem, nakup defibrilatorjev in EKG-monitorja, druge projekte na področju zdravstva in prometno varnost. Območna enota Celje je finančna sredstva namenila gasilcem za nabavo potrebne opreme in izobraževanje. Lani je podprla gasilske zveze Slovenske Konjice, Radeče in Celje, predlani pa gasilske zveze Šentjur, Laško ter Šmarje pri Jelšah.



