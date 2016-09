Tudi v Slovenski Bistrici odslej zasebna glasbena šola B.A.S.E

V teh dneh je v Slovenski Bistrici na Trgu svobode začela delovati Glasbena šola B.A.S.E. Gre za največjo zasebno glasbeno izobraževalno ustanovo v Sloveniji, ki deluje že enajsto leto. Svoje enote ima v Mariboru, Ljubljani in na Ptuju, odslej tudi v Slovenski Bistrici.

Ravnatelj Matej Hotko pravi, da je ob klasičnih programih poudarek šole tudi na edinstvenih nadstandardnih izobraževalnih programih. Ti zajemajo učenje inštrumentov in petja v popularnih glasbenih stilih: jazz, rock, pop, funk … Glasbena šola B.A.S.E. je šola za učence vseh generacij in z različnimi stopnjami predznanja. Šolanje omogoča tako najmlajšim začetnikom, mladim, glasbenim amaterjem in profesionalcem, posebej pa so ponosni na svoj oddelek za odrasle. Kot zanimivost – njihov najstarejši učenec je star 83 let.

