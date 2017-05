Tudi ponekod na Šentjurskem jabolk ne bo

Aprilska pozeba pred dnevi ni prizanesla niti kmetijskim površinam na šentjurskem območju, pišejo v zadnjem Celjanu. Po ocenah Vojka Grdine iz šentjurske izpostave Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so jo najslabše odnesli sadovnjaki in vinogradi. “Sadovnjaki in vinogradi so precej poškodovani, obseg škode pa je seveda odvisen od sorte in lege. Ponekod so v sadovnjakih prizadeti vsi plodovi,” je povedal. Tako je tudi ponekod v sadovnjakih Meje Šentjur, saj ocenjujejo, da je škoda od 90 do 100 odstotna. Pozeba jim bo po pričakovanjih direktorja Romana Gregorna vzela več kot 1,1 milijona evrov.

