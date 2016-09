Tudi na Konjiškem, Zreškem in Oplotniškem nasilje v zdravstvu

Tudi zdravstveni delavci na Konjiškem, Zreškem in Oplotniškem so pogosto žrtve nasilja, ugotavljajo v lokalnem časopisu NOVICE. Novinarji so govorili z zdravniki, medicinskimi sestrami in reševalci, ki pravijo, da so dnevno žrtve nasilja, zlasti verbalnega.

Pred dnevi je v ambulanti enega od konjiških zdravnikov razočaran in jezen pacient grozil, da bo vse postrelil. Pred časom je neki bolnik v konjiški zdravstveni dom dejansko prinesel orožje, neki drugi pacient pa je osebju grozil z nožem. K sreči so tovrstni izpadi na območju konjiškega zdravstvenega doma dokaj redki, a zdravstveno osebje je dnevno podvrženo besednim napadom, tudi grožnjam in izsiljevanju. Konflikti z bolniki, razočaranimi nad zdravstvenim sistemom, so del vsakdanjika. Največkrat do hude krvi pride v službi nujne medicinske pomoči. Tiste najhujše, fizične oblike nasilja, kadar mora posredovati tudi policija, pa so največkrat posledica pacientovih psihičnih težav, alkoholiziranosti ali vpliva raznih substanc.

