Tudi 2017 na Konjiškem v znamenju Zdenke Serajnik

Tudi leto 2017 bo na Konjiškem v znamenju pokojne Konjičanke Zdenke Serajnik. Zvrstilo se bo več dogodkov, osrednji bo oktobrski simpozij, so organizatorji javnosti sporočili včeraj na dogodku v Dvorcu Trebnik.

Spomnimo, da so del bogate zapuščine te literatke, prevajalke in pedagoginje na Konjiškem predstavili že v letu Serajnikove pred petimi leti. Njene rokopise zdaj jih podrobneje preučujejo raziskovalci. Ugotovitve bodo predstavili v monografiji in na znanstvenem simpoziju.