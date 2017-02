Trstenjakova prva, Žgank tretji v Parizu

Ta konec tedna je bil na sporedu eden od vrhuncev judoistične sezone – prestižni Grand Slam v Parizu. Slovenske barve je v Franciji zastopalo šest članov celjskega kluba Z’dežele Sankaku, na čelu s Tino Trstenjak. Aktualna olimpijska prvakinja je v francoski prestolnici včeraj z zmago v kategoriji do 63 kilogramov znova dokazala, da je trenutno najboljša judoistka na svetu. Na zmagovalni oder je danes stopil še Mihael Žgank (do 90 kg), ki je bil tretji. V kategoriji do 78 kilogramov je dobro nastopila še Klara Apotekar, osvojila je peto mesto.

Foto: European Judo Union / Rafal Burza