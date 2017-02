Trgovina Petka v Šentjurju v čisto novi preobleki

Modna trgovina PETKA se ponaša s priznanimi blagovnimi znamkami ter zadovoljuje kupce, ki so radi oblečeni modno in ugodno. Ostala je na isti lokaciji, v prostorih bivše Resevne, na Mestnem trgu 4. Petka je del družinskega podjetja, ki ima trgovine v Slovenskih Konjicah in Šentjurju. Vodja trgovine Tilen Petkovski se veseli posodobitve trgovine. Povedal je, da so ob peti obletnici trgovine želeli posodobitev, dodali so nov program in še nekaj blagovnih znamk, kot so Marx, Tom Tailor, Tally Weijl. Tako želijo še bolj zadovoljiti raznolike okuse kupcev.

Danes, na dan odprtja so pripravili dodatne ugodnosti in poseben popust na celoten nakup, na vse izdelke. Ob koncu dneva pa bodo nekoga med današnjimi kupci, ki mu bo naklonjena sreča pri žrebu, nagradili s celoletno vinjeto.