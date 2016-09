TRAGIČNO: Bistričan skušal zadaviti prijateljico

55-letni moški iz Slov- Bistrice je včeraj popoldne pred lokalom v okolici Slovenske Bistrice skušal umoriti svojo prijateljico. Policisti poročajo, da jo je fizično napadel in jo poskušal zadaviti. To mu je preprečil občan, ki se je bil v tem trenutku v bližini. Nesrečno žensko so prepeljali v bolnišnico in ni v življenjski nevarnosti.

Po dejanju je moški s kraja pobegnil, vendar se je kasneje sam zglasil na policijski postaji.

Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica, so skupaj s kriminalisti mariborske uprave, kaznivo dejanje poskusa umora še preiskujejo.