Tradicionalna ‘Čebuljada’ v Zrečah

Zadnji petek v mesecu septembru so se v Baru 3” v Zrečah zbrali domačini na tradicionalni ‘Čebuljadi. Dogodek že nekaj let organizirajo tako, da si zainteresirani že spomladi razdelijo semena čebule in ga posadijo. Največjo čebulo, ki zraste iz tega semena, pa nato jeseni prinesejo na ocenjevanje. Vsi sodelujoči so prejeli zanimive nagrade, sledila pa je pogostitev z domačimi dobrotami. Najbolj so bili zbrani navdušeni nad ‘pohorskimi lignji’ (ocvrtimi čebulnimi kolobarji).

