Roglin sobotni kolaček: Torta Schwardwald (višnjeva torta)

Bisvit: 6 beljakov stepemo v trd sneg, dodamo 6 žlic sladkorja, narahlo vmešamo 6 rumenjakov, 3 žlice kakava,3 žlice moke in za noževo konico pecilnega praška. Pri 170 stopinjah pečemo 45 minut.

Zavijemo, da se ohladi. Naredimo nadev.

Za nadev potrebujemo pol kilograma razkoščičenih višenj, ki jih skuhamo v lastnem soku, s sedmimi žlicami sladkorja. Od kuhanih višenj vzamemo ¼ soka, s katerim prepojimo oba dela biskvita. V ostale višnje zakuhamo 3 žlice gustina.

Ko se začne kompot gostiti, ga odstavimo z ognja in ohladimo. Na biskvit dodamo smetano in višnje, v več plasteh, s prepojenim biskvitom. Torto tudi okrasimo, na vrhu torte vbrizgamo kupčke smetane. Na vsak kupček dodamo eno višnjo in po potrebi in želji naribano čokolado (lahko tudi ob torto).

