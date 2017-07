Tobačni zakon: Z novo uredbo omejeno kajenje tudi na terasah – celjski gostinci ogorčeni

Inšpektorji so lastnike celjskih lokalov, zaradi kajenja gostov na terasah, že opozarjali s 4.800 evrov kazni. Država je z novim proti-tobačnim zakonom na novo definirala terase, kar pomeni, da bi jih gostinci spet morali spremeniti, če bi želeli, da lahko njihovi gostje tam kadijo. To bi jih stalo tudi več 10 tisoč evrov.

Celjski gostinci so zaradi spremembe zakonodajo ogorčeni. Še bolj pa nad inšpektorji, ki pišejo kazni in opozorila – nekateri razmišljajo celo, da bodo lokale primorani zapreti. Več in podrobneje v današnjem Celjanu.