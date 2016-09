Tlakovane poti na pokopališču v Celju so dotrajane. Zlasti tiste, ki vodijo do žarnega dela pokopališča. Omenjeni žarni oddelek je bil urejen pred tremi desetletji, do danes pa so zaradi posedanja tal nastale razpoke med betonskimi ploščami in jih je zaradi varnosti obiskovalcev potrebno odstraniti ter na novo urediti. Na celjski občini pojasnjujejo, da se bodo obnove lotili takoj, izvajalec pa bo med drugim odstranil tudi posušene ciprese, ki rastejo med spomeniki žarnih grobov.