Tim Gajser še ni svetovni prvak

Motokrosist Tim Gajser je imel pred današnjo dirko svetovnega prvenstva razreda MXGP priložnost, da si že dve dirki pred koncem zagotovi naslov svetovnega prvaka. A mladi Makolčan in njegovi navijači bodo morali nanj še počakati, saj je Gajser danes v nizozemskem Assnu po dveh padcih dobil le devet točk. Najslabšo dirko Gajserja v sezoni (18. mesto – 12. mesto v prvi vožnji in odstop v drugi) je izkoristil Italijan Antonio Cairoli, ki se je vodilnemu v skupnem seštevku približal na 65 točk. Do konca sezone sta še dve dirki, obe v ZDA (3. in 11. septembra).