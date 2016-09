Tim Gajser je spet doma, danes sprejem + FOTO

Dvorec Štatenberg bo danes prizorišče velikega veselja. Tam bodo namreč sprejeli svetovnega prvaka v motokrosu, domačina Tima Gajserja. Priprave na srečanje navijačev in najboljšega v elitnem razredu MXGP so v polnem teku, medtem pa se je Makolčan že srečal z novinarji. Med drugim je povedal, da so za njim naporni tedni in da je lepo biti spet doma. Skupaj z očetom in trenerjem Bogomirjem Gajserjem sta razkrila, da bo Tim naslednjo sezono še vozil v istem tekmovanju in branil naslov prvaka. Selitev v ZDA tako še ne pride v poštev.

Nad dosežki Tima Gajserja in njegove ekipe pa so navdušeni tudi različni funkcionarji. Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Anton Breznik je prepričan, da ima vse skupaj izjemen pomen za celoten slovenski ‘motošport’. Ponosen, da je na čelu občine iz katere prihaja svetovni šampion pa je makolski župan Franc Majcen, ki poudarja, da so Makole v Slovenije in v svetu vse bolj poznane, razumljivo predvsem po zaslugi družine Gajser.

