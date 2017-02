Tim Gajser bo čez en teden začel braniti naslov svetovnega prvaka

Naslednji konec tedna se bo začela nova sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Letošnja bo nekaj posebnega za Makolčana Tima Gajserja in vse slovenske ljubitelje tega športa, saj bo Gajser branil naslov v elitni konkurenci MXGP.

“Način, kot je bil v letu 2016, je bil pravi: da ne delam sam sebi pritiska, ampak grem tja in odpeljem dirko, kot znam. To je najbolje. To bom poskušal tudi letos. Je pa težko, če si svetovni prvak, vsi pričakujejo od tebe nič drugega kot zmage. Sezona pa je dolga in treba je nabirati točke. Po vseh 19 dirkah bo znan svetovni prvak. Jaz bom dal vse od sebe, potem pa bodo videli,” je dejal Gajser. “Cilj je predvsem biti zdrav. Če si zdrav, lahko treniraš in delaš po načrtu. Moraš pa biti konstanten, zavedam se, da je konkurenca res močna. Zmagal bo tisti, ki bo vozil z glavo. Če ti proga ne ustreza, je bolje, da se zadovoljiš s četrtim ali petim mestom,” je taktiko razložil svetovni prvak, ki bo imel še enega konkurenta več. V elitni razred se je namreč, tako kot je sam naredil leto prej, preselil prvak iz razreda MX2 Jeffrey Herlings.

Sezona se bo za Gajserja torej začela že naslednji konec tedna na nočni dirki v Katarju, potem bodo sledile še tri neevropske preizkušnje (Indonezija 5. marec, Argentina 19. marec in Mehika 2. april), v Evropo pa bo karavana prišla 16. aprila na dirko v italijanski Pietramurati.

Vir: STA