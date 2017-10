Telovadnica v Vitanju dobi nov parket

Simon Razdevšek, ki zastopa podjetje RS Simon Razdevšek s.p. iz Velenja, in župan Občine Vitanje, Mirko Polutnik, sta prejšnji četrtek podpisala pogodbo o sofinanciranju. Podjetje je bilo namreč na podlagi razpisa ‘Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport’ izbrano za izvajalca celotne sanacije parketa v telovadnici OŠ Vitanje. Ministrstvo bo prispevalo skoraj 42 tisoč EUR nepovratnih sredstev, preostanek vrednosti naložbe, skoraj 13 tisoč evrov, pa bo pokrila Občina Vitanje. Nadzor nad investicijo bo prevzelo podjetje GPC d.o.o., ki ga zastopa direktor Boštjan Mastnak.

Zaradi del bo telovadnica zaprta do predvidoma 20. oktobra.