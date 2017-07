Nova telovadnica, za katero so si na I. gimnaziji Celje prizadevali več kot 30 let, je že dokončno zgrajena. Ta teden so opravili tehnični pregled objeta, s telovadbo pa bodo začeli 1. septembra. Slavnostna uradna otvoritev telovadnice, za gradnjo katere so namenili več kot tri milijone evrov, bo 15. septembra. Denar za naložbo je v celoti zagotovila država.