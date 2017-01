Televizijsko poroko bodo posneli v Žički kartuziji

V televizijski oddaji Dobro jutro na prvem programu nacionalne televizije že več sezon pripravljajo ‘Tv poroko’. Par, ki ga bodo izbrali letos, bodo spomladi poročili v Žički kartuziji. Trije pari finalisti bodo pred tem tudi nekaj dni bivali v Vinogradniškem dvorcu konjiškega Zlatega griča.

Pari, ki se želijo potegovati za brezplačno televizijsko poroko, se že lahko prijavijo. Televizija medtem k prijavam vabi tudi z videom, ki so ga pod sloganom ‘Nekoga moraš imeti rad’ posneli v Žički kartuziji in ponekod drugje na Konjiškem.

Pri pripravah Tv poroke bo pomagala tudi ekipa Gastuža, ki letos sicer obeležuje 550-letnico delovanja in je verjetno najstarejša gostilna na Slovenskem.