Tanja Žakelj osma v Evropi

V Italiji so zadnje dni gostili evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenija je na tekmovanje poslala šest tekmovalcev, vsi so nastopili v olimpijskem krosu. Največ pa so v slovenskem taboru pričakovali od članice ekipe Unior Tools Team, Tanje Žakelj, ki je tekmovala danes. Evropska prvakinja iz let 2013 in 2014 in tretja iz leta 2011 je tokrat osvojila 8. mesto. Zlato si je prikolesarila Ukrajinka Jana Belomojna, srebro Švicarka Linda Indergand, bron pa Norvežanka Gunn Rita Dahle Flesjaa. Žakljeva je bila v stiku z najboljšimi v startnem krogu, nato pa je v prvem krogu izgubila nekaj položajev, ki jih do konca dirke ni več mogla nadomestiti. Kmalu je postalo jasno, da se bo borila za mesto na robu deseterice.