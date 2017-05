Tanja Ribič: “Ganjena sem, da je še toliko dobrih ljudi!”

Velikonočni ponedeljek je bil, ko je 15-letni kuža Miki, prestrašen zaradi velikonočnega pokanja, zbežal od doma. Odšel je iz ene od vasic v okolici Ponikve, kamor ga lastnica Tanja Ribič večkrat odpelje ‘na oddih’, v kraje, od koder izhaja njena mama in kamor se z možem večkrat vračata. S pomočjo Facebook objav in Radia Rogla je začela Mikija intenzivno iskati. Zgodba se je naposled srečno iztekla, saj so izčrpanega Mikija, ki je v devetih dneh, na pol slep in naglušen, prehodil več kot 30 kilometrov, našli v Zlakovi.

Hvaležna lastnica je minulo soboto poklicala v oddajo Beseda je vaša na Radiu Rogla in se iskreno zahvalila vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da je Miki spet na varnem.

