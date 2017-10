Takšna bi lahko bila ploščad na konjiškem Mestnem trgu

V sklopu izdelave Celostne prometne strategije je Občina Slovenske Konjice naročila tui študijo modernizacije ploščadi na Mestnem trgu, za avtobusno postajo. Z namenom, da na tem območju vzpostavijo ‘prometno glavo’ in dopolnijo že urejene površine Starega in Mestnega trga. Naložbo naj bi izvedli v srednjeročnem obdobju, v današnji številki loklanega časopisa NOVICE pa so podrobneje pogledali, kakšni arhitekturni rešitvi so ponudili občanom – prv so izdelali v podjetju Arhilab arhitekti iz Maribora, drugo v podjetju Arhitelje arhitekti iz Ljubljane. Več pa v NOVICAH!