Tako so kresovali Celjani

Kresovanje je na Slovenskem izjemna kulturna dediščina, ki sega daleč nazaj v zgodovino, v poganske čase. Današnjih kresovanj ne izvajamo kot gledališče zgodovine ali na novo oživljena obredja, ampak kot nadaljevanje davnih tradicij, seveda z vsemi spremembami in inovacijami. Tradicija kresov je povezana s starim razumevanjem vsakoletnega rojevanja moči sonca. Temu naj bi s pomladnimi ognji pomagali, da bi se čimprej ogrelo in zasijalo s polno močjo. Danes se kresovi prižgejo na večer pred 1. majem, praznikom dela, ki je nastal, ko so leta 1890 želeli delavci opozoriti na svoje pravice. Nanje so opozorili prav s prižiganjem kresov.

V noči pred 1. majem v Celju in okolici zagori več manjših kresov, najbolj prepoznavna pa sta kresova pri Špici in pri Pušn šanku ‘Pr Tini’. Kresovanje na Špici se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj so letos prižgali že 26. kres. Osmi kres so letos prižgali tudi pri Pušn šanku.