Tako so Celjani obeležili spomin na upor

Dan upora proti okupatorju, ki smo ga obeležili minuli teden, ohranja spomin na ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda (OF), osrednje odporniške organizacije Slovencev v drugi svetovni vojni. Predstavniki komunistov, krščansko socialističnega delavstva, Sokolov in naprednih kulturnikov so OF ustanovili leta 1941 na dan, ko je bil Adolf Hitler v Mariboru. Ustanovne skupine so takrat sklenile začeti priprave na oborožen odpor. Celjani so slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju pripravili dva dni pred praznikom.

