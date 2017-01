Swatycomet uspešno tudi pod Američani

Mariborski-zreški Swatycomet naj bi lansko poslovno leto po prvih grobih ocenah vodstva končal podobno kot leto 2015, z okoli štirimi milijoni dobička. Dobro torej poslujejo tudi pod okriljem novega lastnika, ameriške skupine Weiler Abrasive Group. V podjetju z nekaj več kot 800 zaposlenimi so bili lani osredotočeni tudi na urejanje razmerij z novim lastnikom. Direktor Swatycometa Matjaž Merkan je za naše medije povedal, da je Swatycomet znotraj skupine zadolžen za razvoj in proizvodnjo brusov za ves svet.

Več in podrobneje pa kmalu v NOVICAH.