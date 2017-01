Svetovni dan snega (World Snow Day) so včeraj obeležili tudi na Rogli. Na Uniorčku so pripravili brezplačno mini šolo smučanja, animacije za otroke, na zabavni smučarski tekmi sta se pomerila Zlodej in njegov prijatelj Roglin. Zanimivo pa ni bilo samo na smučišču Uniorček, ampak tudi nad njim. V pohorski vasici so uprizorili pravljico ‘Domišljavi snežak’. Hokej na snegu so igrali na Mašinžagi, …



