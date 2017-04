Strokovnjaki svetujejo sadjarjem: kako ukrepati po pozebi

Na območju Celjske regije smo med 20. in 22. aprilom v nočnih in jutranjih urah doživeli hudo pozebo, ki je najbolj prizadela trajne nasade vseh sadnih vrst. Na sadjarskih lokacijah so se temperature zraka v noči s četrtka na petek spustile krepko pod ledišče in na dano fenološko fazo sadnih rastlin presegle vse kritične temperature.

Glede na dosežene minimalne temperature zraka, ki so bile še nižje kot pri lanskoletni pozebi, čas trajanja temperatur pod lediščem in fenološko fazo sadnih rastlin lahko pričakujemo škodo večjih razsežnosti kot v lanskem letu. Glavnina plodičev v socvetjih je močno poškodovanih (pri prerezu počrneli, se sušijo, povrhnjica nagubana in odstopa). Natančno oceno nastale škode bo mogoče podati po koncu (junijskega) trebljenja plodičev.

V trenutnih razmerah skrbite predvsem za osnovo varstvo nasadov pred okužbami z jablanovim škrlupom. O strategiji obvladovanja ostalih škodljivih organizmov vsa bomo sproti obveščali.

Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije so jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi konca cvetenja H (BBCH 69). Zgodaj cvetoče hruške prehajajo v fazo, ko so posamezni plodiči večji od 10 mm (BBCH 71).

23. aprila je sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije padlo od 4,4 mm (Kasaze) do 8,2 mm dežja (Slovenske Konjice). Model in modem za napoved škrlupa nista javila izpolnjenih pogojev za okužbe z jablanovim škrlupom. Pri pregledu spor pa smo kljub temu zabeležili izbruhe askoapor.

Ne glede na hudo pozebo nadaljujte s preventivno zaščito listne mase pred škrlupom, saj lahko že ob manjših padavinah pričakujemo nove izbruhe askospor. Preventivno škropljenje opravite z enim od kontaktnih fungicidov kot so:

Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali Delan Pro (2,5 L/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kga/ha), Mankoz 75 WG (2kga/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali Polyram DF (2 kg/ha), ki jim je priporočljivo dodati enega od sredstev za krepitev rastlin oziroma fitostimulatorjev na osnovi aminokislin in alg (Deflan Plus, Drin, Basfoliar aktiv, Protifert, Algoplasmin…).

V primeru daljšega obdobja omočenja listne mase in sončnih obdobij čez dan bodo razmere za izbruhe askospor zelo ugodne, zato pazite na razmike med škropljenji in v primeru, ko pade nad 20 mm dežja škropljenje ponovite. V primeru kratkotrajnih padavin, takoj po dežju (v roku 24 ur), opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom Delan 700 WG (0,75 kg/ha), ki ima daljše kurativno delovanje.

Uporaba sistemičnih pripravkov je smiselna samo v primeru, da bodo od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) in več deževni dnevi ter bo padlo več kot 20 mm dežja. V takšnem primeru po padavinah opravite kurativno škropljenje z enim od sistemičnih pripravkov iz skupine IBE fungicidov kot so:

Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Difenzone – staro ime Difo 25% EC (0,2 L/ha) ali Indar 5 EW (0,9 L/ha) v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi.

Pri sortah, ki so občutljive na pepelovko dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 5 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravka Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 6 kg/ha.

Samo v primeru, da ste imeli v preteklem letu v nasadu močnejši pojav jablanove pepelovke in je ta navzoča v nasadih, namesto pripravkov na osnovi močljivega žvepla uporabite naslednje pripravke:

Luna experience (0,75 L/ha), Stroby WG (0,2 kg/ha), Flint (100 – 150 g/ha), Zato 50 WG (100-150 g/ha) ali Tercel (2,5 kg/ha) ali Sercadis (0,25 kg/ha).

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

Jabolčna grizlica

Samo v nasadih, kjer so ulovi jabolčne grizlice presegli prag škodljivosti in ste že v preteklem letu beležili številne poškodbe, opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: Mospilan SG, 20 SG (0,04 %), Moksycan 20 SG (0,04 %), Calypso SC 480 (0,3 L/ha), Actara 25 WG (200 g/ha) ali Neemazal T/S (1,5 L/ha).

Vsi omenjeni pripravki dobro delujejo tudi na listne uši.

Zdaj je čas, da bele lepljive plošče odstranite iz nasadov, saj se na njih lovijo tudi naravni sovražniki (polonice, tančičarice) in čebele.

Krvava uš

V posameznih nasadih se v večjem obsegu pojavila krvava uš. Preglejte nasade in samo v primeru preseganja praga škodljivosti (12 kolonij na sto poganjkov oziroma 5–8 % napadenih vej), opravite škropljenje s pripravkom Pirimor 50 WG (0,75 kg/L) z dodatkom močila ali olja. Uporabite veliko količino vode vsaj 800 L/ha in poškropite tudi rane na koreninskem vratu ter koreninske izrastke. Za dobro delovanje pripravka je potrebna temperatura nad 15 °C. S škropljenjem ne hitite in ga opravite po obilnejših padavinah. Z omenjenim pripravkom boste učinkovito zatrli tudi vse ostale vrste uši.

Jabolčni zavijač

Let jabolčnega zavijača se po otoplitvi vremena nadaljuje. O optimalne času in strategiji obvladovanja glede na dane razmere vas bomo pravočasno obvestili.

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (25.04.2017)