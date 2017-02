Stranice: Žalna spominska komemoracija

Dopoldne je v Grabnu pri Stranicah potekala žalna spominska komemoracija ob 72-letnici najbolj grozljivih vojnih zločinov, ki so se zgodili na slovenskih tleh. Slavnostni govornik je bil Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, v svojem govoru pa je izpostavil posamezne žrtve grozljivega zločina, med katerimi so bili najmlajši stari komaj 16 let. Poleg tega pa je izpostavil današnji pomen miru.

V kulturnem programu, ki ga je povezovala Nadja Korošec so nastopili tudi člani Moškega pevskega zbora Vitanje, pod vodstvom zborovodkinje Darinke Ivačič. Slovesnosti so se udeležili župani okoliških občin, predstavniki NOB in drugi. Na slovesnosti sta za blagoslov grobov poskrbela zreški župnik Peter Leskovar in celjski škof Stanislav Lipovšek. V času prireditve in po njej je bil na ogled Muzej »100 frankolovskih žrtev«.

