Štiri medalje bistriškim atletom, Celjani nastopili oslabljeni

Slovenski atleti so se včeraj v Celju borili za letošnje naslove dvoranskih prvakov v članski konkurenci. S štirimi osvojenimi medaljami so lahko zadovoljni v klubu iz Slovenske Bistrice – Nino Celec je postal državni prvak v skoku v daljino (7,38 metra), Veronika Podlesnik je bila druga v skoku v višino (177 centimetrov) in tretja v teku na 60 metrov z ovirami (8,93 sek.), Saša Babšek (13,35 metra) pa druga v troskoku, ki je bil tudi najzanimivejša disciplina prvenstva. Za oslabljeni domači Kladivar – tekmovala denimo nista udeleženca olimpijskih iger Robert Renner in Maruša Černjul, je edino srebrno medaljo v skoku s palico osvojila Nuša Maver (410 centimetrov). Tekmovanje v suvanju krogle bo danes v dvorani v Slovenski Bistrici.

Na močnem dvoranskem atletskem mitingu v Birminghamu pa je včeraj tekel Luka Janežič (Kladivar). Na 400 metrov je dosegel čas 46,38 sekunde, kar je zadoščalo za tretje mesto. Za svojim državnim rekordom (46,32), ki ga je dosegel 12. februarja lani v Linzu, je zaostal le za šest stotink.